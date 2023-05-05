دينا يحي تقدم حفل افتتاح الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم



تقدم الإعلامية دينا يحي غدا حفل إفتتاح الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم، المقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو الجاري، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، ويشارك في المهرجان هذا العام مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية التي تم عرضها تجاريًا العام الماضي.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية او السنوات الماضية.



الجدير بالذكر أن دينا يحي، عملت بالعديد من القنوات التلفزيونية مثل إم بى سى مصر و dmc والمحور وقدمت أبرز برامج التوك شو مثل ٩٠ دقيقة وآخر الأسبوع وغيرهم من البرامج المميزة.

كما أدارت جلسات حوار "منتدى شباب العالم" الذي نظمته رئاسة الجمهورية تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، بجانب تقديم العديد من الحفلات والمؤتمرات داخل وخارج مصر حيث قدمت حفل افتتاح "ملتقى الإعلام العربي" بالكويت في دورته الـ 15، والحفل السنوي لجامعة الدول العربية للاحتفال بيوم الإعلام العربي، كما أدارات جلسات حوار "الملتقى العربي للشباب" المقام بجامعة الدول العربية، والمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في مصر عام 2022 وغيرها من المؤتمرات، وقدمت حفلات موسم جدة بالسعودية مع هيئه الترفية، وأدارت أيضًا العديد من الجلسات الحوارية لأهم المؤتمرات الدولية وحاورت فيها أهم الشخصيات بالوطن العربي.