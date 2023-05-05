إصابة ١٥ عاملا فى حادث انقلاب ربع نقل بصحراوى المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 15 عاملا، تم نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1582 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع سكر ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفشله في السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة 15 شخص، جميعهم عمال.

ونقلت سيارات فرع هيئة الاسعاف المصابين الـ15 إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج وهم: محمود علاء 18 عاما، مهني خليفة 40 عاما، نجله مصطفي 15 عاما، محمود سابق 23 عاما، جمال علي توني 70 عاما، مصطفي محمود 13 عاما، مصطفي سليم 19 عاما، محمود صابر 40 عاما، مصطفي محمد 20 عاما، مصطفي عبد الرشيد 28 عاما، محمد هاني 18 عاما، شعبان علاء 16 عاما، محمد محمود 64 عاما، محمد سعد 47 عاما، وائل ناصر 14 عاما، وجميعهم عمال يقيمون في قري مركز ملوي، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة الممرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.