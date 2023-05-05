السوبر المصري.. جماهير الأهلي تشعل حماس اللاعبين في ملعب محمد بن زايد

حرص لاعبو النادي الأهلي على تفقد ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز في السوبر.

كما حرص لاعبو الأهلي على التقاط الصور التذكارية في ملعب “محمد بن زايد” وتحية الجماهير الحمراء في المدرجات التي هتفت للاعبين وطالبتهم بتحقيق الفوز والتتويج بالسوبر.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخ القلعة الحمراء.