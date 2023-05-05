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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

احذر زيادة المكالمات الهاتفية تهدد بخطر الإصابة بضغط الدم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت مجلة القلب الأوروبية في بحث حديث تم نشره عن أن المكالمات الهاتفية عن طريق المحمول يمكن أن تؤدي الي مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 25%. 

ويفيد البحث إلى أنه بالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل المتعددة أدت الى تقليل المحادثة عن عن طريق المكالمات، إلا أن إجراء مكالمات لمدة 30 دقيقة فقط في الأسبوع على هاتفك المحمول قد يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم لديك.
وبما أن ارتفاع ضغط الدم هو من الأسباب الرئيسية التي تسبب مشاكل صحية خطيرة، ابتداء من النوبات القلبية وصولا بالسكتات الدماغية وما أكثرها ، ينصح الباحثون بتقليل إجراء المكالمات قدر الامكان للتقليل من أضرارها المحتملة.

وجرى جمع المعلومات حول استخدام الهواتف المحمولة لإجراء واستقبال المكالمات من خلال دراسة واستبيان شمل عدد كبيرة من مستخدمي الهاتف المحمول، حيث تتبع فريق البحث المشاركين لمدة 12 عاما، من  التقييم علي عدة عوامل مثل العمر والجنس وحالة التدخين وضغط الدم. 


وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين أمضوا نصف ساعة فقط في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 12% لارتفاع ضغط الدم، في حين ازداد الخطر بنسبة 25% لدى الأشخاص الذين استخدموا الهاتف لست ساعات أسبوعيا، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

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