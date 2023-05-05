محافظ مطروح يشارك في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.. صور

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فى الاحتفالية التى أقامها مكتب المخابرات الحربية بمناسبة احتفالات الذكرى 41 لتحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية، ولعميد خالد العسكري قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، وقادة أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء أحمد لطفى نائب مدير أمن مطروح، والعقيد أحمد علاء رئيس شئون القبائل، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب جمال الشورى عن الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية والأزهر والكنيسة بمطروح وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء مطروح.



أكد محافظ مطروح فى كلمته على أن عيد تحرير سيناء خير شاهد على قوة وبراعة الدبلوماسية المصرية، وتتويجاً لتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها وبفضل تكاتف وتعاون أبناء مصر وتضحياتهم من أجل الوطن لإستعادة الأرض والعزة والكرامة لمصر وللأمة العربية، وذلك بعد معركة السادس من أكتوبر عام 1973 كمعجزة عسكرية.



ووجه محافظ مطروح تحية تقدير وتعظيم لأرواح شهدائنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداءً و دفاعاً عن أرض مصر وأمنها وإستقرارها، مضيفاً إذا كان عبور سيناء وتحريرها عسكرياً من أجل استعادة الأرض، فإننا اليوم يجب أن نتكاتف وتعود إلينا تلك الروح من أجل التنمية وبناء وطننا، فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها الشرفاء المخلصين ووعيهم بما تمر به مصر وأمتنا العربية من تحديات ومخاطر داخلية وخارجية تزداد يوما بعد يوم.



وأشاد شعيب بأبناء مطروح جميعا كمثل يحتذي به فى الوطنية والانتماء لوطنهم بمواقفهم الوطنية التى سطرها التاريخ حراس البوابة الغربية وصمام الأمان دوماً، وتكاتفهم وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة مع استعدادهم الدائم من أجل التضحية للحفاظ على أرض الوطن والمشاركة فى بناء محافظتهم وتنميتها كما وجه التحية والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقيادة المنطقة الغربية العسكرية ورجالها بقيادة اللواء محمد عز الدين جحوش، والتى عكست للجميع وبما لا يدع مجالاً للشك روح التكاتف مع أبناء مطروح جميعاً والمشاركة مع جهود المحافظة فى توفير المزيد من الخدمات المدنية والمجتمعية وتوفير حياة كريمة لهم، كذلك الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والرقابية فى تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المطروحى وحدودنا الغربية، فلا تنمية دون أمن، داعيا أن يحفظ الله مصر أرضا وشعباً ويحقق دائما لها التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



كما تحدث العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، مؤكدًا على أن أبناء قبائل مطروح سيظلون أوفياء وفى دعم وطنهم مع الاستعداد لأى تضحيات من أجل الحفاظ على وطنهم والنهوض به.



ووجه قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحية تقدير لجميع أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن الذى ضحوا بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على وطنهم ورسالتهم دائما أن نحافظ على ما ضحوا من أجله بارواحهم ودمائهم.

محافظ مطروح يشارك في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

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