"الصحة العالمية": كورونا أودى بحياة 20 مليون شخص

قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أودي خلال ما يزيد عن 3 أعوام بأرواح 20 مليون شخص على الأقل، وأثار فوضى اقتصادية وعمق انعدام المساواة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية أن فيروس كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وجاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا خلال اجتماعها الـ15 أمس الخميس على أن الأزمة لم تعد تستحق أعلى مستوى من التأهب.

لكن المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية حذر من أن القرار لا يعني أن الخطر قد زال، لافتا إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغير الوضع.

وأوضح: "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أي بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان سببا للتخلي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى شعبه مفادها أن كورونا لا تثير القلق".