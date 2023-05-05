التنمية المحلية: 19 وظيفة شاغرة ولا مطالبات مالية من المتقدمين

أكدت وزارة التنمية المحلية ، أن الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2023 للتعاقد الوظيفى على عدد 19 وظيفة في عدد من التخصصات و الذى تم الإعلان عنه منذ فترة سيتم خلال الأيام القادمة البدء في المقابلات والامتحانات للمتقدمين.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه لم يرد ضمن شروط الإعلان أو المستندات المطلوبة وجوب سداد أية مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائياً .

وأضافت : جري التنبيه على موقعها الرسمي بالتأكيد على ان شروط الإعلان لم يتضمن أي مطالبات مالية من المتقدمين و بوجوب التعامل مع رقم التليفون الوارد بالإعلان فقط في شأن الاستفسارات المتعلقة به وبعدم مسئولية الوزارة عن أية اتصالات ترد من أرقام أخرى .

وأكدت الوارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من هذا النوع.