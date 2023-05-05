السوبر المصري.. بيراميدز يواجه الأهلي برباعي دفاعي.. ورمضان صبحي في الهجوم

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس