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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. شريف وتاو يقودان هجوم الأهلي أمام بيراميدز

الاهلي
الاهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.
خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.
خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف 

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخ القلعة الحمراء.

السويسري مارسيل كولر النادي الاهلي مواجهة بيراميدز