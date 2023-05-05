مبيعات تذكارات تتويج تشارلز تشهد طلبا غير مسبوق

في سابقة لأهم أحداث تتويج تشهده الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك من خلال مبيعات تذكارات التتويج لتشارلز الثالث، طلبا غير مسبوق حيث يسعى المشترون للحصول على تذكار دائم لهذه المناسبة.

وذكرت الشركة المصنعة للسيراميك الفاخر "هالكين ديز" أنها توقعت مبيعات تقدر بأكثر من مليون جنيه استرليني"1.26 مليون دولار"، لمجموعاتها التي تم تصنيعها للاحتفال بتلك المناسبة، وزادت قوتها العاملة بواقع 20%، منذ يناير الماضي ، لتوفير 150 ألف منتج إضافي، وذلك حسب ما أشارت به وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.



وقالت مديرة الشركة، باميلا هاربر "شهدنا طلبا بأعداد كبيرة على مجموعتنا التي انتاجتها بمناسبة التتويج".



وأشارت "بوصفنا ذا شهرة وننفرد بجودة منتجاتنا لأمر ملكي وموردا تاريخيا فريدا للأعمال الفنية للأسرة الملكية البريطانية، فإننا نشهد دائما ارتفاعا في المبيعات، خلال المناسبات الملكية".



وأكدت "غير أن تتويج الملك، حقا يمثل مناسبة ذات أهمية ملموسة وقد تلقينا مزيدا من الطلبات".