بالفيديو.. وائل جسار يكشف أسباب عدم حضور حفل إحياء روائع محمد الموجى

نشر الفنان وائل جسار على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو له فى حالة إعياء شديد، موجهاً الشكر لجمهوره وكل من اطمأن عليه .

https://www.instagram.com/reel/Cr3QBA3Iok2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وتابع وائل جسار أنه حضر بالفعل ولكن تعرض لارتفاع شديد فى ضغط الدم بسبب الإرهاق مما منعه من التواجد بالحفل، وأكد على أنه سيعود فى القريب العاجل وفى طريقه للشفاء .

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد نظمت حفلاً غنائياً إحياء لروائع الموسيقار محمد الموجى، على مسرح أبو بكر سالم فى منطقة البوليفارد بالرياض سيتى، وضم الحفل مجموعة من نجوم الغناء بالوطن العربى منهم شيرين عبدالوهاب، أنغام، مى فاروق، ماجد المهندس، صابر الرباعى، عاصى الحلانى .