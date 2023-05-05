السوبر المصري.. فريق الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة بيراميدز

توجهت حافلة النادي الأهلي إلى ملعب "محمد بن زايد"، استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة ونصف مساء اليوم في “كلاسيكو” السوبر المصري خلال النسخة الـ6 التي تقام في الإمارات.

يشارك الأهلى فى السوبر بصفته بطل كأس مصر للنسخة الماضية، بينما جاءت مشاركة بيراميدز بالصدفة بعد اعتذار نادي الزمالك، ليحل محله الفريق السماوى بصفته وصيف الدورى والكأس فى آخر نسختين.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق ببراميدز في مباراة نهائي كأس السوبر المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام بيراميدز من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب كأس السوبر.

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 18 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 17 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم "الأسيوطي" منهم 13 مرة بالدوري الممتاز و4 مباريات بكأس مصر.