السوبر المصري.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة بيراميدز "صور"

ظهرت غرفة ملابس النادي الأهلي في ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتيه ابو ظبي جاهزة لاستقبال الفريق الأحمر في مباراة السوبر.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة ونصف مساء اليوم الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في لقاء السوبر المصري الذي يقام في الإمارات للمرة السادسة.

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته بطلا لكاس مصر في النسخة الماضية، بينما يلعب بيراميدز بدلا للزمالك الذي قرر الاعتذار عن عدم المشاركة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق ببراميدز في مباراة نهائي كأس السوبر المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام بيراميدز من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب كأس السوبر.

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 18 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 17 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم "الأسيوطي" منهم 13 مرة بالدوري الممتاز و4 مباريات بكأس مصر.