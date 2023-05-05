إعدام أكثر من 3 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 14 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة اليوم الجمعة حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وخلال الحملات، تمكنت إدارة الرقابة من المرور على أكثر من ١٩٦ منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط ١٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأعدمت "الرقابة" ٣ أطنان و٧٣٤ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسحب ١٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتحرير ١٦٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.