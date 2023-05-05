جهود مكثفة بمعابر أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر لخدمة الوافدين السودانيين

قرر اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانياً بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الاتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر، لخدمة الوافدين من السودان.

وتفقد محافظ أسوان المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى الموقف الدولى بكركر، حيث تستكمل الأجهزة المعنية جهودها بتقديم الخدمات المختلفة بالجودة العالية منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحتواء تداعيات الأحداث الجارية بالسودان .

وأوضح بأنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقييم داخل هذه المعابر ، بجانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل تمركزات سيارات الإسعاف الثابتة ، وكذا السيارات المتنقلة ، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه يتكامل مع ذلك توفير مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية ، وكذا السلع الغذائية ، بجانب تقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات المتنوعة ، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة ، لافتاً بأنه يتم أيضاً بشكل يومى تمهيد الطرق المؤدية للمعابر البرية ، ورفع المخلفات أولاً بأول ، بجانب العمل على تشغيل العبارات النيلية على مدار اليوم بالكامل ليلاً ونهاراً لاستيعاب أعداد الوافدين القادمين من السودان ، ونقلهم من قسطل شرقاً إلى مدينة أبو سمبل غرباً .

وكشف المحافظ عن أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة ، وبما يساهم فى الإصحاح البيئى المطلوب بإعتبار واجهة للدولة المصرية.

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