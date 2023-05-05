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الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص بالبحيرة لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار مخدرات

غسـل 60 مليون جنيه
غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ممن ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

وقام المتهمون (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) لاستخدامها في غسيل الأموال فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المواد المخدرة لمكافحة المخدرات بغسـل 60 مليون جنيه