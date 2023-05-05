إزالة 25 حالة إشغال وتعديات وتنظيم قافلة طبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات ، والمتابعة المستمرة لجهود تنظيم القوافل الطبية بالمراكز والمدن .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية من خلال رصد حالات التعدى بقرية الرمادى قبلى بمساحة ٧٠م٢ ، وقرية الكلح شرق بمساحة ٢٠م٢ ، وأيضاً قرية الحجز بحرى بمساحة ٩٩م٢ ، كما قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 25 حالة إشغال، وتحرير المحاضر اللازمة ، بجانب مصادرة 10 عربات للبائعين المتعدين على الطريق العام .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة 4 قرارات إزالة لسدود على مخرات السيول ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بالإشراف على أعمال القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالمدينة والتى إستمرت على مدار يومين متتاليين شاملة كافة التخصصات الطبية لكل الفئات العمرية وسط إقبال كبير وملحوظ من الأهالى لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية بالدرجة العالية المطلوبة .

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