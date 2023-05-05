ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 43 كرتونة مسحوق غسيل مغشوش بأسوان

ضبط 43 كرتونة مسحوق
ضبط 43 كرتونة مسحوق الغسيل المغشوش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم من ضبط كمية من مسحوق الغسيل المغشوش محملة على سيارة ربع نقل ، بواقع 43 كرتونة منها 22 كرتونة عبوة 135 جرام × 12 كيس ، و 21 كرتونة عبوة 600 جرام × 4 أكياس للكرتونة الواحدة إنتاج إحدى الشركات .

وقد تبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح ، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم أ. م من القليوبية ، وص . ن من الجيزة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع ، ومحاسبة المتلاعبين فيها .

IMG-20230505-WA0037
IMG-20230505-WA0037
مديرية التموين بأسوان مسحوق غسيل مغشوش 43 كرتونة أخبار محافظة أسوان