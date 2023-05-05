ضبط 43 كرتونة مسحوق غسيل مغشوش بأسوان

تمكنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم من ضبط كمية من مسحوق الغسيل المغشوش محملة على سيارة ربع نقل ، بواقع 43 كرتونة منها 22 كرتونة عبوة 135 جرام × 12 كيس ، و 21 كرتونة عبوة 600 جرام × 4 أكياس للكرتونة الواحدة إنتاج إحدى الشركات .

وقد تبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح ، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم أ. م من القليوبية ، وص . ن من الجيزة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع ، ومحاسبة المتلاعبين فيها .