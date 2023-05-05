محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني على مدار الساعة بكافة مواقف السيارات والسرافيس بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وعدم استغلال المواطنين، وذلك عقب تحريك سعر السولار أمس .



وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة في متابعة الحالة العامة بجميع مواقف السيارات بكافة أرجاء المحافظة ومدى إلتزام السائقين بالتعليمات المقررة ووضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة ، وكذا عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون لصق الاستيكر موضح به التسعيرة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين .



وتابع محافظ المنوفية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة الموقف الحالي للتأكد من إنتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة ، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 (.

جدير بالذكر أنه في صباح أمس الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10% ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8,75 جنيه ( للتر البنزين 80 ) و10,25 جنيه ( للتر البنزين 92 ) و 11,50 جنيه ( للتر البنزين 95 ) وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

IMG-20230505-WA0025

IMG-20230505-WA0030

IMG-20230505-WA0026

IMG-20230505-WA0027

IMG-20230505-WA0029

IMG-20230505-WA0028

IMG-20230505-WA0032

IMG-20230505-WA0033

IMG-20230505-WA0038

IMG-20230505-WA0034

IMG-20230505-WA0040

IMG-20230505-WA0031

IMG-20230505-WA0037