ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني على مدار الساعة بكافة مواقف السيارات والسرافيس بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وعدم استغلال المواطنين، وذلك عقب تحريك سعر السولار أمس .


وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة في متابعة الحالة العامة بجميع مواقف السيارات بكافة أرجاء المحافظة ومدى إلتزام السائقين بالتعليمات المقررة ووضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة ، وكذا عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون لصق الاستيكر موضح به التسعيرة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين .


 وتابع محافظ المنوفية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة الموقف الحالي للتأكد من إنتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة ، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 (.
جدير بالذكر أنه في صباح أمس الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10% ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8,75 جنيه ( للتر البنزين 80 ) و10,25 جنيه ( للتر البنزين 92 ) و 11,50 جنيه ( للتر البنزين 95 ) وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

IMG-20230505-WA0025
IMG-20230505-WA0025
IMG-20230505-WA0030
IMG-20230505-WA0030
IMG-20230505-WA0026
IMG-20230505-WA0026
IMG-20230505-WA0027
IMG-20230505-WA0027
IMG-20230505-WA0029
IMG-20230505-WA0029
IMG-20230505-WA0028
IMG-20230505-WA0028
IMG-20230505-WA0032
IMG-20230505-WA0032
IMG-20230505-WA0033
IMG-20230505-WA0033
IMG-20230505-WA0038
IMG-20230505-WA0038
IMG-20230505-WA0034
IMG-20230505-WA0034
IMG-20230505-WA0040
IMG-20230505-WA0040
IMG-20230505-WA0031
IMG-20230505-WA0031
IMG-20230505-WA0037
IMG-20230505-WA0037
IMG-20230505-WA0036
IMG-20230505-WA0036
التعريفة الجديدة الصناعات الغذائية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تطبيق التعريفة بنزين 80