بوريل: خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا غير قابلة للتطبيق

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه لا يعتبر "خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا" قابلة للتطبيق ويركز فقط على المقترحات التي قدمتها كييف.

وأضاف بوريل خلال كلمة ألقاها في فلورنسا عندما سئل عما إذا كان يرى خطة سلام يمكن أن تحل الصراع أن "الخطة الوحيدة التي يمكن اعتبارها سلمية هي المقترحات التي قدمها زيلينسكي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الجمعة.

وتابع بوريل أن خطة السلام الصينية هي مجرد تمنيات وليست خطة سلام.. ولكن مقترحات كييف لن تقبل بالطبع في روسيا.

وأضاف بوريل أيضًا أن للصين دورًا معينًا تلعبه في هذا الموقف حيث يمكنها التأثير على روسيا.

وأشار إلى أن الصين، وفقًا لبروكسل، لا تزود روسيا حاليًا بالأسلحة.. وقال: "مهتمون أيضًا بعدم دفع روسيا إلى الاقتراب أكثر من اللازم من الصين".

من ناحية أخرى، أدان جوزيب بوريل ثاني حادث إطلاق نار جماعي تشهده صربيا والذي أسفر عن مقتل عدد من الأبرياء.

وكتب بوريل - في تعريدة عبر موقع "تويتر" - "هذه مأساة مروعة ونشعر بالألم ونقف إلى جانب شعب صربيا في هذه اللحظات الصعبة".

واعتقلت الشرطة الصربية شخصًا مشتبهًا به بعد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 14 شخصًا آخرين على الأقل في ثاني عملية إطلاق نار جماعية تشهدها البلاد هذا الأسبوع.

كان المسلح قد أطلق النار من سلاح آلي من مركبة متحركة بالقرب من قرية على بعد 60 كيلومترا جنوبي العاصمة بلجراد.