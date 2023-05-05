السلطات العراقية تضبط ما يزيد عن 12 مليون حبة مخدرة

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، ضبط ما يزيد عن 12 مليون حبة مخدرة في العاصمة العراقية بغداد، بعملية نوعية خاطفة نفذها جهاز الأمن الوطني في العاصمة.

وأوضح جهاز الأمن الوطني في بيان إنه "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لملاحقة وتفكيك شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة، وبعد جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية متواصلة تمكنت مفارزنا من الإطاحة بإحدى شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة".

وأضاف البيان أن "العملية نفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية وعلى إثر ذلك تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعد أن تم نصب كمائن محكمة لبعضهم وإستدراج ومداهمة الآخرين".

وتابع البيان "وقد انتهت العملية بالقبض على 6 متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة وبداخله ما يزيد عن 12 مليون حبة مخدرة وبما يعادل طنين ونصف في إحدى مناطق شرقي بغداد".