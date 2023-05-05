شاهد.. النوم ممنوع في مدينة نابولي احتفالًا بلقب الدوري الإيطالي

استمرت احتفالات جماهير نادي نابولي بلقب بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، حتى صباح اليوم الجمعة، بعدما نجح فريق الجنوب في حصد لقب الكالتشيو الغائب عن خزانة النادي منذ 33 عامًا وقبل نهاية منافسات بـ5 جولات.

واحتلفت المدينة بأكملها بكل أنواع الوسائل والطرق المتاحة، سواء باستخدام الشماريخ والألعاب النارية أو الرقص والغناء في شوارع مدينة نابولي، التي تعشق كرة القدم والتي ساندت الفريق لتحقيق الحلم بالتتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، والمرة الأولى منذ عام 1990 منذ عهد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وكانت جماهير فريق الجنوب، تستعد بشكل كبير للاحتفالات، بتعليق صور مارادونا في كل أنحاء المدينة والمنازل والطرقات، وذلك قبل مواجهة أودينيزي أمس الخميس على ملعب فريولي، ضمن منافسات الجولة 33 من «السيري آ»، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليهدي التعادل، لقب الإسكوديتو الغائب منذ فترة لجماهير وعشاق نابولي، الذين انتظروا صافرة حكم اللقاء واقتحموا أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة لوتشيانو سباليتي، الذي قاد الفريق نحو المجد وقدم موسمًا استثنائيًا على المستويين المحلي والقاري، حيث صعد بأسماء مغمورة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكاد أن يبلغ دور نصف النهائي ولكن اصطدم بطموحات مواطنه ميلان.

ولم يكتف جمهور نابولي بالليلة الاحتفالية، التي شهدت تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، بل ظلت في الشوارع تحتفل حتى الصباح بأعداد غفيرة، مع استمرار الألعاب النارية في سماء المدينة التي تعتبر مارادونا أسطورتها الخالدة، بالرغم أنه فارق الحياة ولكنه لم يخرج من قلوبهم إطلاقًا، هو بطلهم الأوحد وملك المدينة الأول وسيظل كذلك كثيرًا، معتبرين أن لا أحد يأتي في مرتبة الملك مارادونا، الذي سمي ملعب نابولي باسمه تكريمًا له في مماته.

صافرة النهاية..#نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لموسم 2022-2023

التعادل مع أودينيزي 1-1 يحسم لقب الاسكوديتو قبل نهاية المسابقة بخمس جولات



لحظات جنون الجماهير.. للتاريخ#أودينيزي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zEYMaeMJap — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 4, 2023

الساعة الواحدة و النصف فجرا ، مدينة نابولي ، ساحة بليبيشيتو pic.twitter.com/lC1m08uFFo — نابولي بالعربي - بطل السكوديتو (@NapoliAR_) May 4, 2023