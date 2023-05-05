عبد الرحيم علي ناعيًا حيدر حيدر: تأثرت بروايته الشهيرة كما لم أتأثر بأي رواية أخرى

الجمعة 05/مايو/2023 - 04:13 م

نعى الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي الروائي السوري الشهير حيدر حيدر الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة إبداعية حافلة أثرت الحياة الثقافية والفكرية العربية أيما إثراء.

وكتب "علي" عبر صفحته على موقع "فيس بوك" ناعيًا الفقيد: رحل اليوم صاحب وليمة لأعشاب البحر، الروائي السوري العربي الكبير حيدر حيدر، قرأت روايته الشهيرة "وليمة لأعشاب البحر" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وأثرت في كما لم تؤثر رواية قرأتها في حياتي، ومازلت أذكر أبطال تلك الرواية التي تدور أحداثها بين الجزائر والعراق في أوطان خذلت أبناءها المخلصين وفي بيئات وصلت فيها تصفية الحسابات إلى حد الدم.. مازلت أذكر مرارة أبطالها ؛ مهدي جواد ومهيار الباهلي وآسيا الأخضر وفلة بو عناب في بلدان أكلت أبناءها وألقت بعظامهم في بئر سحيق.. رحم الله الروائي الكبير الذي أثرى حياتنا لسنوات عديدة.