"الشباب" تواصل المشروعات المجتمعية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - الكشفية والإرشادية ، تنفيذ المشروعات المجتمعية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وذلك ضمن خطة دعم أنشطة عشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، فى إطار تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ Cp27.

بدأت الفعاليات بمركز شباب شرق حلوان ، حيث تم تنفيذ المشروع المجتمعي ( إستبدال الشنط القماش بدلاً من الشنط البلاستيكية وتوزيعها على مرتادي مترو الانفاق بمحطة مترو حلوان ، وفي مركز التنمية الشبابية ١٥ مايو تم توزيع نباتات عطرية وزينة على ساكني مجاورة ٣٢ بمدينة ١٥ مايو وتوعيتهم بأهمية الزرع والنباتات على البيئة ومدى تأثيرهم الإيجابي على الإنسان .

وانتقلت الفعاليات لمنطقة غرب وروض الفرج ، بمركز شباب بولاق ، حيث تم التشجير بمقر وأمام الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وأمام نقابة المهن الزراعية .

ووصلت الفعاليات لمنطقة مدينة نصر ، حيث تم التشجير والتوعية البيئية لفريق جوالات مركز التنمية الشبابية التجمع الأول حيث تم زراعة أشجار مثمرة ونباتات عطرية بمدرستي أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي وأبو بكر الصديق الرسمية للغات الثانوية ومسجد التجمع الاول بموقف الاوتوبيسات ، كما تم وضع بوسترات التوعية البيئية

وفي منطقة المرج ،تم تشجير والتوعية البيئية لفريق جوالات بمركز شباب الأندلس ، حيث تم زراعة أشجار مثمرة ونباتات عطرية وزينة بمعهد فتيات المرج الاعدادي والثانوي .

وفي منطقة مصر القديمة ، قام فريق جوالة مركز شباب الفسطاط بالتشجير والتوعية البيئية بمنطقة قصر الشمع ، حيث تم الزراعة بجوار بعض المحلات التجارية والمقاهي، كما تم لصق بوسترات الأخضر أفضل.

كما تم تنفيذ مشروع خدمة عامة نظافة ودهانات وتشجير بشارع البساتين تقاطع شارع الجزائربمنطقة دار السلام والبساتين من خلال فريق جوالة مركز شباب المعادي الجديدة.