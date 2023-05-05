سلامة الغذاء بالغربية ترصد 395 مخالفة في حملات تفتيشية على 295 منشأة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، والتي تم تنفيذها على عدد 295 منشأة بعدد من مراكز ومدن المحافظة منها السنطة، طنطا، زفتى، بسيون وكفر الزيات، وأسفرت بدورها عن تحرير عدد 395 مخالفة لوجود مواد غذائية غير صالحة لاستخدام تنوعت بين لحوم، دواجن، رنجة، منتجات ألبان، مياه غازية، عصائر، مخللات وقطع حلوى.

وعلى الفور قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء والتي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على متابعة كافة المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون المتبع.