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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب جنيهات ذهب بجمارك مطار القاهرة

رجال جمارك مطار القاهرة
رجال جمارك مطار القاهرة
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تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الجنيهات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تشاد علي ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نجامينا اشتبه محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين  وجود كمية من الجنيهات الذهبية، قامت لجنة مشكلة من محمد فتح الله أبو العيون واشرف عدلي و محمود فتحي مآمير الجمرك بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٧٨ جنيه ذهب.

وقرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

ويأتب ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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