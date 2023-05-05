"تعليم القاهرة" تحذر من حيازة الهاتف المحمول فى لجان الامتحانات

حذر أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شدد " مدير المديرية" على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات.

وطالب موسى جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان.