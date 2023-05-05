الطفلتان "فيروز" و"نورا" موهبة تخطف الأنظار في مسابقة التمثيل المسرحي بجنوب سيناء

نجحت الطالبتان فيروز أحمد الشحات، مرحلة رياض الأطفال kg2، ونورا عادل عبد الحليم، الصف الرابع، باحدى المدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، في جذب أنظار لجنة التحكيم في مسابقة التمثيل المسرحي؛ لتألقهما بأداء استثنائي، حظى باعجاب جميع أعضاء اللجنة، وجرى تصعيدهما لتمثيل محافظة جنوب سيناء في التصفية النهائية على مستوى الجمهوية .

وقدمت “فيروز” مشهد تمثيلي عن التنمر، بينما قدمت “نورا” مشهد تمثيلي أدت فيه دور معلمة فصل تشرح احدى دروس اللغة الإنجليزية، ونجحتا في اقناع لجنة التحكيم.

وفي حوار أجراه الطالب آسر أحمد فتحي لبيب، الصف الرابع الابتدائي، عضو فريق مشروع الإعلامي الصغير بمدرستيهما، قالت فيروز إنها تمارس موهبة التمثيل منذ عامين، بتشجيع من والدتها ، من خلال انتقائها لمجموعة من المشاهد الدرامية يؤديها نخبة من كبار الفنانين والفنانات وتشخص أدوارهم وتتقمص الشخصية بكل ملامحها، لافتة إلى أنها تعشق الفنانة دنيا سمير غانم وتعدها فنانة شاملة تجيد التمثيل والغناء والاستعراض، كما أنها تجيد موهبة الرسم ، وتتمنى أن تكون طبيبة أطفال في المستقبل.

بينما قالت نورا أنها تمارس التمثيل وعمرها 4 سنوات، مشيرة إلى أن والدتها هي أيضا من يشجعها على تنمية موهبتها سواء التمثيل أو الرسم الذي تتميز فيه أيضا، وتحب الفنانة منى زكي، وتعدها مثلها الأعلى في التمثيل، وعن تألقها في المسابقة ، أشارت إلى أنها تدربت كثيرا في تجسيد دور معلمة اللغة الإنجليزية إلى أن أتقنت الدور، وتتمنى أن تكون عالمة أو باحثة.

أجرى مسابقة التمثيل المسرحي المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، بالتعاون مع توجيه عام التربية المسرحية؛ لاختيار أفضل 5 طلاب في التمثيل المسرحي على مستوى محافظة جنوب سيناء؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اكتشاف ورعاية وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين في جميع المجالات وفي إطار تفعيل مبادرة احياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتكليفه للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة.

أقيمت المسابقة بمتابعة من محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

وضمت لجنة التحكيم وفقا لتعليمات الوزارة كلا من : أبوالسعود أبوالفتوح عبدالعزيز، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي (رئيسا)، علياء محمد شهبور، موجه عام التربية المسرحية، عضو فني، وإبراهيم فتحي إبراهيم، أخصائي مسرح،عضو فني، ورانيا محمد عبدالكريم بنهاوي، مسؤل الموهوبين عضو فني.

وبناء على رأي اللجنة جرى التحكيم واختيار الطلاب الآتي أسماؤهم وهم:أحمد إبراهيم محمود اللقاني، الصف الثاني الثانوي، مدرسة المل الرسمية لغات، وياسين محمد محمود، الصف الخامس، مدرسة الزهور الابتدائية، وهما تابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية، وفيروز أحمد الشحات، مرحلة رياض الأطفال kg2، ونورا عادل عبد الحليم، الصف الرابع وهما من إدارة شرم الشيخ التعليمية، ونسمة عمرو أنور أحمد، مدرسة سعد زغلول الإعدادية، التابعة لإدارة راس سدر التعليمية.

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