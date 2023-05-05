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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بطرس دانيال: المهرجان الكاثوليكى للسينما مستمر لمدة أسبوع

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال
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نفى الأب بطرس دانيال رئيس اللجنة العليا للمهرجان الكاثوليكى المصرى للسينما ما تردد عن إنعقاد المهرجان لمدة يوم واحد، وقال إنه سيستمر لمدة أسبوع كالمعتاد.

وتابع دانيا فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن المهرجان كان يبحث عن فيلمين ينقصان إكتمال المجموعه وتم الإتفاق عليهم والأمور تسير بشكل طبيعى.

وتم الإتفاق بين رئيس المهرجان الأب بطرس دانيال وعضوية مجدى سامى،  ميشيل ماهر، على الترتيبات النهائية لحفل الإفتتاح فى دورته الحادية والسبعين.

تبدأ الفقرة الأولى بفقرة موسيقيه لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وستقدم حفل الإفتتاح الإعلامية لميس سلامة.

يذكر أنه تم إختيار التكريمات بالمهرجان يأتى أبرزها تكريم الفنان يحيى الفخرانى، محمود حميدة، سهير رمزى، هناء الشوربجى، والمخرجة القديرة إنعام محمد على، إلى جانب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامى مغاورى، وجائزة المركز الخاصة للمطرب مدحت صالح، وجائزة الإبداع للكاتب مدحت العدل.

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