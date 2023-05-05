فى زيارة مفاجئة.. وزير الرى يتفقد منطقة قلابشو وزيان بالدقهلية استجابة لشكاوى المنتفعين

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة، بزيارة مفاجئة لمحافظة الدقهلية لتفقد حالة الرى بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو ومحطة مصرف نمرة ٢، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة له من عدد من المنتفعين بشأن حالة الرى بمنطقة قلابشو وزيان.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى بالمرور غدا السبت، على زمام منطقة قلابشو وزيان وتقييم المنطقة بالكامل (ترع عمومية - مساقي داخلية - مصارف)، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فوري علي المدي القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة، علي أن يتم عرض نتائج المرور علي السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة من تاريخه.

كما وجه بقيام المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقى الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة علي طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوي.

ووجه بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل، مع قيام مصلحة الري بمراجعه موقف المزارع السمكية الواقعة علي مصرف قلابشو وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقي في زمام محافظتي القليوبية والدقهلية، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتى تؤثر سلبا على القطاع المائي، وكذا مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح.