مراكز المنيا تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية وتحرر 107 مخالفات تموينية متنوعة

واصلت مراكز محافظة المنيا اليوم الجمعة، جهودها في تنظيم الحملات والجولات الميدانية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات، إلى جانب متابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبها، نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، حملات تموينية مكثفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 107 مخالفة في مجال الأسواق، تنوعت ما بين (خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ووزن، ونظافة، ومواصفات)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد المحافظة كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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