نقل مصاب بجرح في مشاجرة لمستشفى كفر صقر المركزي

استقبل مستشفى كفر صقر المركزي، اليوم الجمعة، شاب مصاب بجرح طعنى في البطن والصدر من الجهة اليمنى إثر تعدي من آخرين فى مشاجرة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "أ م ج إ" 24 عاما مقيم نطاق مركز كفر صقر مصابا بجرح قطعى بالبطن وجرح طعنى بالصدر من الجهة اليمنى وتقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الملاحظة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته إثر مشاجرة مع آخرين وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.