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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

9 سفراء يزورون دير مار جرجس للروم الأرثوذكس بالقاهرة

الأب الارشمندريت
الأب الارشمندريت دمسكينوس الازرعي
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 زار سفراء صباح اليوم عدد من السفراء الدبلوماسيين دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس بمصر القديمة،  وكان في استقبالهم قدس الأب الارشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس الدير الذي رحب بالسادة السفراء ترحيبا حارا وقاموا بالتجول داخل الدير والذي نال إعجابهم.
 

مصر القديمة مار جرجس للروم الأرثوذكس الأرشمندريت الأب الارشمندريت دمسكينوس الازرعي