9 سفراء يزورون دير مار جرجس للروم الأرثوذكس بالقاهرة

زار سفراء صباح اليوم عدد من السفراء الدبلوماسيين دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس بمصر القديمة، وكان في استقبالهم قدس الأب الارشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس الدير الذي رحب بالسادة السفراء ترحيبا حارا وقاموا بالتجول داخل الدير والذي نال إعجابهم.

