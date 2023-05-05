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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بمنطقة عمارات التيسير بالزقازيق

استمرار حملات إزالة
استمرار حملات إزالة التعديات
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طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة أرض فضاء كائنة بمحيط عمارات مساكن التيسير بمدينة الزقازيق حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالبدء فوراً في تسوير قطعة الأرض حتى لا تتحول لمقلب قمامة تنبعث منه روائح كريهة تضر بصحة المواطنين مع إعداد التصور الأمثل لاستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تنموية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة.

ومن جانبه، قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستخدام لودر وسيارات النظافة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة الأرض ونقلها للمدفن الصحي وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز الزقازيق أنه جار الانتهاء من رفع تراكمات القمامة من قطعة الأرض الفضاء والبدء في تنفيذ أعمال إقامة سور لها لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان تمهيدا لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام يعود بالفائدة على أهالي المنطقة وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

ارض فضاء الدكتور ممدوح غراب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصحة العامة للمواطنين اليوم الجمعة