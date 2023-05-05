ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطيرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

ويأتي ذلك استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتى "مخدرات" محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما فى عدد 18 قضية أبرزها "مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات" مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار نارى (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج).

وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، عدد 3 أسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جراما، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.