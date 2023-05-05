الكشف على ١٣٣٥ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية في قنا ضمن حياة كريمة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبو تشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٣٣٥ مواطنا فى ٨ تخصصات طبية بواقع "٣٢٧ حالة طب وجراحة العيون، ٢٨٩ حالة طب أطفال، ٢٨١ حالة جراحة عظام، ٢٥٧ حالة أمراض باطنة، ٧٣ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٤ حالة جراحة عامة، ٤٠ حالة أمراض نساء وتوليد، ٢٤ حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١١٩ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٨ مواطنا.