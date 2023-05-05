الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار بمقاطعة فورونيج

الجمعة 05/مايو/2023 - 03:02 م

تمكنت قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج.

وقال محافظ مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن منظومة الدفاع الجوي اكتشفت في السماء فوق مقاطعة فورونيج، طائرة بدون طيار، وتم اعتراض هذه المسيرة الجوية وتدميرها بنجاح".

وأضاف المحافظ أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك، ولا يوجد بتاتا ما يهدد حياة وصحة المواطنين في المنطقة، مؤكدا أنه يتابع شخصيا تطورات الوضع في المقاطعة باستمرار.

يشار إلى أنه تم في بعض مناطق مقاطعة فورونيج، فرض المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي حيث يعمل هذا النظام وقبل كل شيء على تعزيز عمل هيئات حماية القانون.