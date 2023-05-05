إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم أعلى كوبرى بني مزار بالمنيا

شهد كوبري بني مزار العلوي حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 16 شخص جميعهم من قرية كوم مطاي في شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل أعلي كوبري بني مزار، مما أسفر عن إصابة 16 شخص.



بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التجريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: حمادة جمال شلقامي 24 عاما، أم كلثوم محمد بدري 26 عاما، يوسف محمد راشد 17 عاما، رضا جمال أحمد 17 عاما، شهد علي شلقامي 12 عاما، شقيقتها بطة 20 عاما، أصاله أبو النجا 12عاما، محمد رضا علي 15 عاما، جهاد شحاتة راضي 15 عاما، فرحانة خليفة بدر 55 عاما، سهير حامد 30 عاما، محاسن أبو العزم 56 عاما، محمود أحمد خلف 18 عاما، كمال صلاح 14 عاما، أبتسام محمد 50 عاما، جهاد خلف 45 عاما.



وجميع المصابين من قرية كوم مطاي، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.