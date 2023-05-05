وزير الصحة ينعى طبيب سمنود المركزي وممرضة بمستشفى المقطم توفيا خلال أداء عملهما

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيه محمد استشاري الأطفال بمستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية.

كما نعى وزير الصحة والسكان، السيدة كريمة السعدني مشرفة قسم العظام مستشفى المقطم للتأمين الصحي، في محافظة القاهرة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

ويذكر أن الدكتور نبيه محمد، قد تعرض لأزمة قلبية أثناء أداء عمله في المستشفى، وسط محاولات عديدة لإنعاش القلب، والتي لم تنجح في إنقاذ حياته ليلقى ربه عن عمر يناهز الـ60 عاما، فيما توفيت السيدة كريمة السعدني مشرفة قسم جراحة العظام بمستشفى المقطم، عن عمر 50 عاما، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء عملها.