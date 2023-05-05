الرئيس الصربي يصف حادث إطلاق النار الأخير بأنه "هجوم على الدولة بأكملها"

الجمعة 05/مايو/2023 - 02:43 م

وصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، حادث إطلاق النار الأخير الذي أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل وتسبب في إصابة 13 آخرين بأنه "هجوم على الدولة بأكملها".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن فوتشيتش اقترح مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة، من بينها فرض حظر على تصاريح الأسلحة بغض النظر عن نوع السلاح، إلى جانب إجراء المزيد من الفحوصات الطبية والنفسية المتكررة لمالكي الأسلحة، وتعيين 1200 ضابط شرطة لتعزيز الأمن في المدارس.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي تشهده صربيا خلال أسبوع، حيث وقع هجوم مماثل أول أمس الأربعاء عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار في مدرسة بالعاصمة الصربية مستخدما سلاح والده، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.