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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات تموينية مكثفة على أسواق شمال سيناء لمراقبة توافر السلع وضبط الأسعار

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة علي اسواق شمال سيناء لمراقبة توافر السلع
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 تفقد فريق عمل من الرقابة التموينية، اليوم الجمعة، الأسواق بمدينة العريش والمرور على سوق العريش لتجارة الجملة للخضر والفاكهة ومحطات الوقود والمخابز ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء . 

وذلك لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار وتلاحظ توافر جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين ومعلن عن أسعارها ومحطات الوقود تعمل، ولا يوجد أى زحام أو اختناقات بالمحطات مع الالتزام بالإعلان عن السعر فى جميع محطات الوقود ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار.

كما قام مفتشو الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية بالمرور على محطات المواد البترولية لمتابعة توافر الأرصدة من المواد البترولية وإعلان المحطات عن أسعار المواد البترولية بأماكن ظاهرة بالمحطات، وذلك بعد صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه مع إبقاء أسعار البنزين ثابتة ولم يتم زيادتها بنزين٨٠ سعر اللتر ٨.٧٥ جنيه وبنزين ٩٢ سعر اللتر ١٠.٢٥ وبنزين ٩٥ سعر اللتر ١١.٥٠ وجار المتابعة المسمرة لحركة التداول بالمحطات وإحكام الرقابة ومتابعة السجلات البترولية.

الدكتور على مصيلحى وزير التموين أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء