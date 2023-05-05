تعرضت لوصلة تعذيب على يد أسرتها...طوارئ المنصورة تستقبل طفلة مصابه بإعياء شديد

استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية اليوم طفلة عمرها 4 أعوام من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصابه بحالة إعياء شديدة وجرى وضعها فى العناية المركزة نتيجة تعرضها لصلة تعذيب شديدة على يد اهليتها.

وكان اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من نقطة تأمين المستشفيات الجامعية بإستقبال مستشفي الطوارئ فى الساعات الأولى من الصباح الطفله "فاطمة م أ ع " 4 أعوام، من سوق اللبن المحلة الكبرى التابعه لمحافظة الغربية بصحبة أمها وزوج أمها.

وتبين من المعاينة المبدئية للطفله أنها مصابة بكسور بعظام الساعدين الأيمن والأيسر، وحروق متفرقة بجميع انحاء الجسم في مناطق حساسة من الأمام والخلف وحروق فى "الاليتين والعانه" وكدمات بالصدر وكسر بالساعد الأيمن والايسر والساق اليسرى.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات وتلقي الطفله العلاج وحجزها بقسم الجراحة العامة في العنايات المركزة وتبين إعتداءات متتالية عليها من قبل أهليتها في أيام مختلفة نتيجة إعتداءات قديمة وحديثة.

جري إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الأهل وتم تحرير محضر "اعتداء وإهانة جسد طفلة قاصر" وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.