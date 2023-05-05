قنوات أبو ظبي تعلن إتاحة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري مجانًا

أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منذ قليل، عن إتاحة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس السوبر المصري عبر الأجهزة الذكية، من خلال تطبيقها AD Sport المجاني، من خلال الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

بعدها الدخول على رئيسية التطبيق.

ثم اختيار البث المباشر، ثم اختار نافذة السوبر المصري.

وبعدها سيمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، ولكن يجب أن يتوافر الإنترنت في الموبايل.

وتنقل مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة على ملعب استاد محمد بن زايد بالإمارات، اليوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري ضمن منافسات كأس السوبر المصري موسم 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في السوبر المصري 2023 من أكثر طلبات البحث لجماهير كرة القدم على مختلف محركات عبر الإنترنت، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة قوية اليوم ضد الأهلي في بطولة السوبر المصري موسم 2022.

ويلعب بيراميدز أمام الأهلي في السوبر المصري، بديلًا لنادي الزمالك الذي أعلن عدم مشاركته في البطولة

وستنقل قناة AD Sports الإماراتية مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، لذا سنقدم لكم فيما يلي ترددها على النايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري، برصيد 12 بطولة، كما أنه يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز 2022/2023 برصيد 53 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.