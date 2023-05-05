ضبط " كاتعة مدينة نصر " بتهمة استغلال 4 أطفال فى التسول

القى رجال الأمن القبض على “كاتعة مدينة نصر” أستغلت 4 اطفال فى التسول .

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأحداث قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى) وبصحبتها عدد (4) أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.