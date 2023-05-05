"القومي للمرأة" ينظم دورة تدريبية حول دعم "المرأة المعنفة" بالمستشفيات الجامعية

الجمعة 05/مايو/2023 - 02:24 م

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دورة تدريبية حول "دعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة "، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت عددا من مقدمى الخدمات الصحية من قسم النساء و التوليد و قسم الطب النفسى و قسم الطب الشرعى بكلية طب الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا ، والذين سوف يقوموا بادارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المقرر افتتاحها بالجامعة .

يأتى ذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس، بحضور الدكتور أيمن شافعى عميد كلية طب الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا ، الدكتورة شرين عبد الملك وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس، منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف، الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى، والدكتورة سهير الغنيمى استاذ الطب النفسى.

وقد افتتح أعمال الدورة التدريبية الدكتور أيمن شافعى معبرا عن سعادته للبدء فى تفعيل دور القطاع الطبى فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة فى الكلية، وأكد دعم الكلية الكامل لانشاء وحدة المرأة الامنة، و تقديم كل الدعم لنشر الوعى لجميع التخصصات بالكلية لتفعيل الاحالة الداخلية بين الاقسام المختلفة و الوحدة . و استعرضت منى الغزالى نظام الإحالة وأهمية التنسيق بين الجهات المختصة، وكيفية تقديم كل الدعم لنشر الوعى لجميع التخصصات بالكلية، لتفعيل الإحالة الداخلية بين الأقسام المختلفة والوحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.

فيما اشارت الدكتورة أمل فيليب إلى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المراة ، ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة، والدور الهام الذى ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة فى الحصول على حقها وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية بالإضافة إلى معايير تقديم الخدمة فى وحدة المرأة الامنة وتقييم المخاطر وخطة السلامة.

وتحدثت الدكتورة دينا شكرى عن مبادئ الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجسدى و الجنسى و طرق توفير الرعاية الاكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسى. واستعرضت الدكتورة سهير الغنيمى مراحل الصدمة وكيفية تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة وخطوات الدعم النفسى الاولى و تمارين لتخفيف الضغط النفسى للسيدات اللاتى تتعرض للعنف .