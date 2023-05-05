منظمة أوروبية: روسيا نقلت آلاف الأطفال من أوكرانيا

الجمعة 05/مايو/2023 - 01:59 م

كشف تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن روسيا نقلت على الأرجح مئات الآلاف من الأطفال إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في أوكرانيا وكذلك إلى أراضيها.

وأضاف التقرير - وفقا لقناة (فرانس 24) - أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم بدقة، مشيرة إلى أنها سياسة بدأت منذ 2015 بعد ضم شبه جزيرة القرم، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن عددهم نحو عشرين ألفا، لكن مصادر روسية وأوكرانية تتحدث عن أعداد أكبر بعشر مرات وحتى أكثر من ذلك.

وأشار إلى وجود انتهاكات متعددة لحقوق الأطفال مع نمط منهجي يهدف إلى دمجهم في عائلات روسية بدلا من مساعدتهم على العثور على أقربائهم، مؤكدا أن ممارسات من هذا النوع ربما تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن لأي طرف في نزاع إجلاء أطفال إلى دولة أجنبية، إلا مؤقتا لأسباب قاهرة صحية أو أمنية.

ونبه التقرير بأن الفتية الأوكرانيين المرحلين يخضعون لحملة إعلامية موالية لروسيا بهدف إعادة تثقيفهم ولتدريبات عسكرية، بالإضافة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية وسياسية لتسهيل حصولهم على الجنسية الروسية أو وضعهم لدى أسر حاضنة.