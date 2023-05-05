ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

ووقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38297 طن تشمل: 15665 طن يوريا و1440 طن رمل و18369 طن كلينكر و2823 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31986 طن تشمل: 785 طن خشب زان و509 طن ابلاكاش و7907 طن خردة و17883 طن ذرة و4902 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 585 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176506 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115800 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2677 طن قمح متجهين إلى امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3984 شاحنة.

وقعت هيئة ميناء دمياط، منذ ساعات مضت، مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات و نقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

حيث قام بالتوقيع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور معوض الخولي ،رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وجاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة ومدير البرامج الهندسية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات هيئة ميناء دمياط.

كما حضر التوقيع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.