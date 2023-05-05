"نقابة التشكيليين" تنعى الفنان إبراهيم حنيطر

نعت نقابة الفنانين التشكيليين، نقيبا ومجلس إدارة، الفنان الكبير إبراهيم حنيطر، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 5 مايو، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد رحلة عطاء كبيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة التشكيليين على "فيس بوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون تنعى نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة الفنان الكبير (إبراهيم حنيطر) صلاة الجنازة اليوم الجمعة ٥-٥-٢٠٢٣ بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بعد صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بالرحمة والقبول ويدخله جنات النعيم ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".

الفنان إبراهيم حنيطر رسام كاريكاتير وناقد ومؤرخ، شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث، كما أصدر عددا من المؤلفات منها كتاب «نحارب ونبتسم» بالكاريكاتير، إصدار الهيئة العامة للاستعلامات 1974، كتاب الإرهاب إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.