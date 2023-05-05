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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسك

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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تمكنت قوات الجيش الروسي، اليوم الجمعة، من تدمير مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه محور كوبيانسك.

 وأوضح رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، العقيد سيرجي زيبنسكي -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن وحدات الجيش الروسي قضت على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.
وأضاف زيبنسكي، أن القوات الروسية منعت عمليات تناوب 4 وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بمدينة دونيتسك.

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