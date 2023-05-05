أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شاب بمنيا القمح

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط بإطلاق النار علي شاب أمام عزبة صبحى بنطاق مركز منيا القمح مما أسفر عن وفاته وفرهاربا.

وطلبت النيابة العامة بمنيا القمح سرعة ضبط المتهم وتحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "ي ق" مقيم نطاق مدينة منيا القمح جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام شخص بإصابة المجنى عليه بطلق نارى أمام عزبة صبحى نطاق مركز منيا القمح.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.